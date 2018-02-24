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الإكوادور: وساطتنا لدى لندن بشأن مؤسس ويكليكس باءت بالفشل

السبت، 24 فبراير 2018 08:37 ص
الإكوادور: وساطتنا لدى لندن بشأن مؤسس ويكليكس باءت بالفشل أسانج




كيتو (أ ش أ)
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أكدت وزيرة خارجية الإكوادور "ماريا فيمنديا اسبينوزا" أن جهود بلادها فى إخراج مؤسس موقع ويكليكس "جوليان أسانج" المقيم فى السفارة الإكوادورية فى لندن دون القبض عليه باءت بالفشل .

وقالت اسبينوزا ـ حسبما افاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم السبت، إن حكومتها اقترحت الوساطة لدى الحكومة البريطانية بشأن أسانج إلا أن لندن رفضت هذا التعاون .

يذكر أن القضاء البريطانى رفض الثلاثاء الماضى إلغاء مذكرة التوقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الذى لا يزال لاجئا فى سفارة الإكوادور فى لندن منذ نحو ستة أعوام.

ويخشى أسانج فى حال خروجه من سفارة الإكوادور أن يتم توقيفه وترحيله إلى الولايات المتحدة حيث سيحاكم بتهمة نشر العديد من الأسرار العسكرية والوثائق الدبلوماسية الحساسة على موقعه فى العام 2010.


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