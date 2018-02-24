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الأقصر تحرر 51 محضر إشغال طريق ونظافة وإزالات إدارية فى حملة بشوارع المدينة

السبت، 24 فبراير 2018 10:33 ص
الأقصر تحرر 51 محضر إشغال طريق ونظافة وإزالات إدارية فى حملة بشوارع المدينة حمله اشغالات - أرشيفية




الأقصر – أحمد مرعى
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قام اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة المخالفات المرورية والإشغالات بشوارع المدينة التى تعوق سير المواطنين ولمنع التكدس المرورى بمدينة الأقصر، وضمت مجلس مدينة الأقصر ، تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.

وأسفرت جهود الحملة التي خرجت بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد موافى عبد الله مدير الإدارة، وبمعاونة النقيب محمد عبد العزيز معاون مباحث شرطة المرافق، والنقيب شاذلى صابر ضابط نظامى بالإدارة، عن رفع 21 حالة إشغال طريق، وتحرير 5 محاضر نظافة، وضبط مضبوطات 25 مخالفة إزالات إدارية، وخلال الحملة أعلن سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، أنه ستستمر تلك الحملات للتصدى لكل من يخرج عن القانون، مضيفاً أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية لإستمرار تلك الحملات.

 


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