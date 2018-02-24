استعراض أنشطة "حماية المستهلك" وتأثيرها على الأعمال التجارية غدًا





كتب مدحت وهبة

يعقد جهاز حماية المستهلك غدا الأحد ورشة عمل حول أنشطة حماية المستهلك وتأثيرها على الأعمال التجارية، ودور الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك فى الفترة من 25 ـ 28 فبراير الجارى، وذلك فى إطار تنفيذ خطـة عمل برنـامج "أنكتاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وتحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويستهدف برنامج "أنكتاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" دعم سلطات ومنظمات حماية المستهلك وحماية المنافسـة خلال خمس سنوات من 2014 إلى 2019 بدعم من الحكومة السويديـة، وتشمل الدول المستفيدة من البرنامج كل من "الجزائر، ومصر، ولبنان، والأردن، والمغرب، وتونس، وفلسطين، واليمن" وعلى هامش ورشة العمل سيتم افتتاح المركز التدريبى الإقليمى المصرى لحماية المستهلك بمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية لتدريب المعنيين بحماية المستهلك من منظمات المجتمع المدنى أو الحكوميين العاملين فى مجال حماية المستهلك على المستوى المحلى والإقليمى من خلال متخصصين فى مجال حماية المستهلك وتبادل البرامج التدريبية الخاصة بحماية المستهلك على الصعيد الدولى والمحلى وعمل الدراسات والأبحاث للمشكلات الخاصة بحماية المستهلك المحلية والدولية والعمل على حلها.

كما سيتم افتتاح مركز التدريب الاقليمى المصرى لحماية المستهلك بمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية وذلك يوم 26 فبراير الجارى.