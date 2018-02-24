ارتفاع عدد مصابى حادث تصادم ميكروباص وتاكسى بمحور 26 يوليو لـ7 حالات





كتب عبد الرحمن سيد

ارتفع عدد مصابى حادث تصادم ميكروباص وسيارة أجرة "تاكسى" بالقرب من نفق الأمن المركزى بمحور 26 يوليو، إلى 7 مصابين ومتوفى، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد، فيما يقوم رجال المرور بسحب الكثافات بالطريق فى الاتجاه من الجيزة حتى مدينة السادس من أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور أمر اللواء عصمت الأشقر مدير المرور، بانتقال رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات.