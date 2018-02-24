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إطلاق سراح ناشط حقوقى بعد سجنه 12 عاما فى أوزبكستان

السبت، 24 فبراير 2018 07:45 م
إطلاق سراح ناشط حقوقى بعد سجنه 12 عاما فى أوزبكستان رئيس أوزباكستان




طشقند (أ ف ب)
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أطلقت السلطات فى أوزبكستان سراح ناشط حقوقى بعد أن أمضى نحو 12 عاما فى السجن لمشاركته فى تظاهرة معادية للحكومة تم قمعها بشكل دموى، بحسب ما أعلنت مجموعة للدفاع عن حقوق الانسان السبت.

وأوضح عبد الرحمن تاشانوف العضو فى المجموعة أن أيزرويل خولداروف المتحدر من أنديجان "شرق البلاد" التى شهدت تظاهرة تم قمعها بعنف فى 2005، أُطلق سراحه من السجن هذا الأسبوع فى طشقند.

وتابع تاشانوف "انه بصحة جيدة سيستريح قليلا وسيخضع لبعض الفحوصات الطبية"، مضيفا أن خولداروف يعتزم العودة إلى أنديجان.

وفى العام 2005، قتل بين 300 و500 متظاهر بحسب تقديرات مختلفة خلال مشاركتهم فى تجمع فى انديجان قمعته السلطات بعنف.

وكان خولداروف العضو فى حزب محظور ندد آنذاك بكل انتهاكات حقوق الانسان فى أنديجان. 


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