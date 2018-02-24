إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك بالطريق الزراعى ببنى سويف





بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة بـ"توك توك" بطريق بنى سويف أسيوط الزراعى، أمام قرية كوم أدريجة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

ونقلت سيارتى إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف الثلاثة مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى، لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحصوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق