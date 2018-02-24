إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك بالطريق الزراعى ببنى سويف

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك بالطريق الزراعى ببنى سويفالسبت، 24 فبراير 2018 02:03 م
سيارة إسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
إضافة تعليق
أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة بـ"توك توك" بطريق بنى سويف أسيوط الزراعى، أمام قرية كوم أدريجة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.
ونقلت سيارتى إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف الثلاثة مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى، لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحصوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق
إضافة تعليق
صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة
فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة