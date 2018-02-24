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إزالة إسم "الإسكندر الأكبر" من مطار مقدونيا فى خطوة لحل النزاع مع اليونان

السبت، 24 فبراير 2018 10:25 م
إزالة إسم "الإسكندر الأكبر" من مطار مقدونيا فى خطوة لحل النزاع مع اليونان الإسكندر الأكبر- أرشيفية




أ ش أ
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بدأت مقدونيا ، اليوم السبت ، عملية تغيير اسم مطارها المسمى على اسم (الإسكندر الأكبر) ، وذلك فى إطار بادرة حسن نوايا حيال اليونان.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن شركة (تى إيه في) للبناء بدأت فى إزالة حروف اسم "الإسكندر الأكبر" التى يبلغ طولها ثلاثة أمتار على واجهة المطار.

وأضافت الشبكة أن اسم المطار الجديد سيكون "مطار سكوبى الدولي" ، وكان هذا الإسم الأول للمطار قبل أن تغيره حكومة مقدونيا السابقة وتطلق عليه إسم "الإسكندر الأكبر".

تجدر الإشارة الى أن اليونان تعترض على اسم (مقدونيا) بدعوى أنه ينطوى على أطماع إقليمية من جانب جارتها (مقدونيا) فى منطقة تحمل ذات الإسم شمال اليونان ، حيث أدى النزاع بين البلدين حول الإسم - الذى دام نحو 27 عاما - الى عرقلة انضمام تلك الدولة البلقانية الصغيرة الى عضوية الإتحاد الأوروبى وحلف الأطلنطي

 


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