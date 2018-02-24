إخلاء سبيل ضابط شرطة ومحامٍ فى واقعة تشاجرهما أمام مطعم بالسويس





السويس - سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس إخلاء سبيل " أ. م "ضابط بشرطة النجدة و" و. أ " محامٍ، بضمان وظيفتهما، فى واقعة قيامهما بالتشاجر مع بعضهما وإحداث إصابات.

وقام المحامى بتقديم تقرير طبى للنيابة العامة يفيد إصابته بجرح قطعى فى الرأس واتهم ضابط شرطة النجدة بالاعتداء عليه، كما قدم ضابط الشرطة تقريرا طبيا يفيد بإصابته فى مكان حساس بالجسد واتهم المحامى بإحداث الإصابة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن واقعة التشاجر بين الضابط والمحامى حدثت خلال قيام شرطة النجدة بالتواجد أمام أحد المطاعم بشارع الجلاء بالمحافظة، إثر بلاغ يفيد بحدوث مشاجرة بين اثنتين من السيدات زوجتى أحد التجار بالسويس، ثم حدثت المشاجرة بين الضابط والمحامى خلال تواجد المحامى مع موكله التاجر المتزوج من السيدتين الاثنتين اللتين تشاجرا مع بعضهما.