"أوقاف الجيزة": نضع جدولا ينظم القوافل الدعوية لمواجهة الإرهاب





كتب سيد الخلفاوى

أكد الشيخ محمد نور، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، أن المديرية تعمل الآن على إعداد جدول يضم الأماكن الأكثر شعبية والأقل فى الثقافة العامة، لزيارتها ميدانيا من خلال قوافل دعوية تنطلق بداية من الأسبوع الجارى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة.

وأضاف وكيل أوقاف الجيزة، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تبدأ القوافل لمناطق مثل كرداسة وأطفيح والقرى والأماكن البعيدة عن الحضر، مشيرا إلى أن تلك القوافل ستجوب كل المساجد وسيتم الإعلان عنها قبل توجهها بأيام داخل المساجد من خلال الأئمة.

أوضح محمد نور، أن القافلة ستضم على الأقل 12 عالم ، بواقع 10 قوافل يوميا، يتحدثون حول كيفية مواجهة الإرهاب والتطرف وحتمية مواجهته، والعمل على رفع الوعى الثقافى، لدى المواطنين بأهمية مواجهة التطرف ومدى تأثيرة على المجتمع فى كافة النواحى الإقتصادية والسياسية والاجتماعية.