أهل البيزنس بالعاصمة الإدارية.. حى للمستثمرين على مساحة 100 فدان





كتب هانى الحوتى

انتهى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، من إعداد دراسة مشروع حى سكنى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأرسل الاتحاد الدراسة إلى جمعيات المستثمرين التابعة له والبالغ عددها 48 جمعية، لإبداء رأيها وحصر عدد المساحات المطلوب حجزها بالمشروع، على أن يتم تأسيس شركة عقارية لإنشاء المشروع.

وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد أرسل خطابات إلى أعضائه من جمعيات المستثمرين، للتعرف على مساحات الأراضى التى يرغبون فى حجزها بحى المستثمرين المزمع إنشائه بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجمع إجمالى الطلبات والتقدم بطلب تخصيص لشركة العاصمة الإدارية، وتقدمت عدد كبير من الجمعيات بطلب حجز مساحات مختلفة.



حى المستثمرين

وأضاف شعبان، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم حصر إجمالى المساحة المطلوبة عقب انتهاء فترة طلب التخصيص يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم عرض إجمالى الطلبات خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت المقبل، متوقعا أن تتراوح إجمالى المساحة وفقا للطلبات الأولية بين 60 إلى 100 فدان.

وذكر شعبان، أن الاتحاد استقر على إنشاء شركة من الراغبين فى الحجز بمشروع حى المستثمرين بالعاصمة الإدارية لإنشاء المشروع، وذلك لسرعة تنفيذه بالإضافة إلى تنفيذه بجودة عالمية تتوافق مع المشروع ورغبة الحاجزين، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بناء على دراسة أعدها المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال للمشروع.

ولفت الأمين العام لاتحاد المستثمرين، ‘لى أن الالتزامات المالية الواردة بدراسة جدوى إنشاء حى المستثمرين مكلفة، حيث تشترط شركة العاصمة دفع الاتحاد مبلغ 6 ملايين لحجز 20 فدان، و60 مليون جنيه خلال شهرين على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقى على 4 سنوات بفائدة 10%، ولذا تم إرسال الخطابات لأعضاء الاتحاد لتوضيح تلك الالتزامات قبل الحجز.

حى المستثمرين

وحصلت "اليوم السابع" على دراسة تطوير مشروع سكنى لأعضاء اتحاد المستثمرين، تضمنت أولا اشتراطات البناء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى أولا تخصيص 50% من المساحات المخصصة لأراضى الإسكان، و8-12% من المساحة الإجمالية أراضى خدمات، فيما اقترحت الدراسة تقسيم المشروع إلى منطقة فيلات يتم بها بناء 40% من المساحة للفيلات، تاون هاوس، توين هاوس على ارتفاعات 2.25 متر لكل دور مقسمة دور أرضى وأول و25% خدمات بالسطح، والمنطقة الثانية هى للعمارات ويتم بناء 45% من المساحات للعمارات بارتفاع 8 أدوار "أرضى و7 متكرر.

حى المستثمرين

واقترحت الدراسة منطقة خدمات تضم "كلوب هاوس، مسجد، عيادة، مبانى تجارية وإدارية"، مع تخصيص نسبة 38-42% من المساحة للطرق والمساحات الخضراء العامة.

وقيمت الدراسة تكلفة بناء الفيلا بقيمة 7.3 مليون جنيه موزعة بين مساحة الأرض 500 متر مربع بتكلفة 7600 جنيه بإجمالى تكلفة 3.8 مليون جنيه، وتوصيل المرافق بتكلفة مليون جنيه، وبناء بتكلفة 2.5 مليون جنيه، فيما قيمت إجمالى تكلفة التاون/التوين هاوس بقيمة 3.7 مليون جنيه، ولا تشمل تلك المصروفات الإدارية ومصروفات التسويق والتمويل والضرائب.

وبالنسبة لتطوير مشروع العمارات بلغت تكلفة بناء منطقة العمارات 2.9 مليار جنيه، وذلك لبناء 47 عمارة بمساحة تبلغ ألف متر مربع لكل عمارة، وأوصلت الدراسة بالبدء فى تنفيذ وتسويق وبيع مبانى الإدارى والتجارى بالمشروع حتى قرب اكتماله، لزيادة نسبة الإشغال ووجود طلب حقيقى عليها.