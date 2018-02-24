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أهالى البصارطة بدمياط يطالبون بتوفير وحدة إطفاء بعد حريق مصنع الكراسى

السبت، 24 فبراير 2018 11:00 م
أهالى البصارطة بدمياط يطالبون بتوفير وحدة إطفاء بعد حريق مصنع الكراسى حريق - أرشيفية




دمياط معتز الشربينى
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ناشد أهالى قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط، سرعة توفير وحدة إطفاء بالقرية، لمواجهة الحرائق التى تنجم عن ورش صناعة الأثاث ومشتقاتها.

 

وقال محمد البهنسى أحد أبناء القرية، لـ"اليوم السابع"، إن القرية تضم عددًا كبيرًا من ورش صناعة الأثاث وبعض الصناعات المكملة لها، وكثيرًا ما تحدث حرائق مفاجئة بسبب استخدام أجهزة ومعدات ومستلزمات قابلة للاشتعال بين لحظة وأخرى، وهو ما يتطلب توفير وحدة إطفاء أو سيارة إطفاء بالقرية لسرعة التدخل فى الحالات الطارئة.

 

يذكر أن قرية البصارطة قد شهدت اليوم، وقائع حريق هائل نشب فى مصنع لإنتاج الكراسى،  وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء، وتمكنت النيران من القضاء على  أغلب محتويات المصنع.


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