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أنور قرقاش: استيلاء الحكومة الجيبوتية على ميناء دورالى أمر مؤسف

السبت، 24 فبراير 2018 09:38 م
أنور قرقاش: استيلاء الحكومة الجيبوتية على ميناء دورالى أمر مؤسف الدكتور أنور قرقاش




كتب أحمد جودة
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قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن استيلاء الحكومة الجيبوتية على ميناء دورالى هو أمر مؤسف، مضيفا أن الاتفاقيات والالتزامات والتطمينات لم تصمد أمام الإجراءات التعسفية ضد موانئ دبي العالمية، خاصة أن البيئة الاستثمارية الجيبوتية والعربية تلقت صدمة قوية.

تغريدات أنور قرقاش
تغريدات أنور قرقاش

وأضاف قرقاش عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصى بموقع التدوين القصير تويتر، «موانئ دبي العالمية ساهمت إيجابيا وعبر عقدين من الزمن في تطوير موقع جيبوتي، ودورها التجاري، وضرر الإجراءات  التعسفية الأخيرة أكبر على جيبوتي منه على موانئ دبى، النجاح أساسه احترام القوانين والاتفاقيات وجيبوتي سقطت في هذا الامتحان».


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انور قرقاش

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