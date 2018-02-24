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أسعار الذهب اليوم السبت 24 – 2 – 2018 و عيار 21 يسجل 653 جنيهًا للجرام

السبت، 24 فبراير 2018 01:08 م
أسعار الذهب اليوم السبت 24 – 2 – 2018 و عيار 21 يسجل 653 جنيهًا للجرام الذهب ارشيف




كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 24– 2 – 2018 ، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى السوق المصرى 653 جنيهًا للجرام حتى صياغة التقرير.

 

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

 

 

 

سعر الذهب لكافة الأعيرة:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 559 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب  عيار 21 سجل اليوم  653 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل  746.47 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5224 جنيه.

الأوقية : 1330 دولار.

 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 

 
 

 


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