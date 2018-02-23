4 مطالب عاجلة للعاملين بشركة عمر أفندى من وزير قطاع الأعمال العام





كتب عبد الحليم سالم

تشهد نقابة العاملين بشركة عمر أفندى، اجتماعا عاصفا غدا الأحد لتوحيد جهودهم لإنقاذ الشركة التى تلاحقها الخسائر.

وذكر بيان للعاملين، أن اجتماع الغد، سيشارك فيه أغلب العاملين بالشركة، وحدد البيان 4 مطالب عاجلة من خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام سيتم رفعها له فى مذكرات، أولها رفع مذكرة فى شأن الإهانة الصادرة من نائبة رئيس الشركة فى حق العاملين، وثانيا رفع مذكرة للوزير أيضًا حول المخالفات لأعمال الصيانة على سبيل المثال لا الحصر "مصيف بلطيم وفرع اللقانى"، وإخطار الجهات الرقابية، وثالثا التأكيد على مخالفات أعمال الجمعية العامة التى عقدت مؤخرا، لمناقشة ميزانية 2018 / 2018، ومخالفتها للقانون بمنح مكافأت لمجلس إدارة تسبب فى خسائر عن أعوام متتالية والتجديد له ورفع رواتبهم رغم الخسائر المتتالية، وأخيرًا رفع مذكرة للوزير عن تعيين قيادات من الشركة المصرية لتجارة الجملة رغم ما عليهم من مخالفات قانونية بالشركة المصرية.

ويذكر أن خسائر الشركة قد بلغت العام المالى الماضى 55 مليون جنيه.