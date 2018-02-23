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3 مهندسين يتنافسون اليوم على مقعد نقيب كفر الشيخ

الجمعة، 23 فبراير 2018 03:30 ص
3 مهندسين يتنافسون اليوم على مقعد نقيب كفر الشيخ صندوق انتخابات أرشيفية




كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم الجمعة ، انتخابات التجديد النصفى بإشراف قضائى.

ويتنافس 25 مرشحًا لاختيار نقيب من بين 3 مرشحين واختيار 7  آخرين من بين 22 مرشحاً ،منهم يمثلون قائمتين، قائمة النقابة للجميع للمهندس عبد السميع  يوسف، النقيب الحالى ، وهى قائمة كاملة ، وقائمة " المهندس أولاً "، وهى قائمة تتكون من 7 مرشحين لم يحددوا نقيباً للقائمة من بينهم سيدة.

أما بقية المرشحين تقدموا للترشيح بنظام الفردي، بالإضافة لوجود 5 مرشحين آخرين من كفر الشيخ للنقابة العامة، فيتنافس على منصب النقيب 3 مرشحين ومرشحان على منصب العضوية لشعبة "العمارة"، و6 مرشحين على شعبة الكهرباء و14 مرشحًا على شعبة المدنى.

فعلى منصب النقيب يتنافس كل من عبد السميع عبد القادر يوسف" النقيب الحالى"، وإبراهيم بسيونى شلبى النجار، وبدير محمد عبد البارى إبراهيم وشهرته "بدير العناني"، بينما يتنافس مرشحان فقط على العضوية فى شعبة "العمارة"، وهما وفائى محمد بسيونى الشناوى، ومحمد محمد إبراهيم أبوطبل.

و يخوض المنافسه على شعبة الكهرباء 6 مرشحين هم حسن حسين حسين التملي، والشاذلي مصطفى محمد سعد، ومحمد أحمد السعيد نصير، وحاتم عبد الحميد بسيونى عبد الحميد، وأشرف زغلول أحمد عبد الواحد، ومحمد محمود فتحى طايل.

و على منصب العضوية لشعبة "المدني يتنافس" 14 مرشحًا حسام السعيد على هميسة، علاء الدين إسماعيل محمود كامل، ومحمد طه السيد محمد أبو العينين، وعلى محمد على باشا، ومحمد حمد علي دومة، وروايح على عبد اللطيف الفخرانى، ومحمد سمير مصطفى عمر، وأحمد عبد الجواد إبراهيم حسن، وأيمن السيد مرسى الوجيه، وأحمد غازى إبراهيم غازى، وتفيدة عبد العاطى عبدالمعطى عبد الخالق، وهيثم مجدى السيد بدير الحداد، ووائل أحمد عبد الستار الكومى، وهشام محمد سليمان داود.

أما الخمسة المرشحون على عضوية النقابة العامة ، المهندسة بثينة الحسينى وهى عضو النقابة والسيدة الوحيدة فى المجلس الحالي، مرشحه شعبة كيمائية ونووية، وهي ضمن قائمة اتحاد المهندسين ،أما بقية ال4 مرشحين على النقابة العامة ، المهندس محمد حمودة "شعبه عمارة"، وأشرف زغلول "فردى شعبة كهرباء"، والمهندس أحمد غازى بمجلس المدينة "شعبة مدنيه"، والمهندس أحمد عبد الجواد .

 

 
1- قائمة النقابة للجميع
قائمة النقابة للجميع

2- قائمة المهندس أولاً
 قائمة المهندس أولاً

 


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