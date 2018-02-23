3 مرشحين يتنافسون على منصب النقيب فى انتخابات المهندسين ببورسعيد اليوم





بورسعيد – محمد فرج

تشهد نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد صراعا على منصب النقيب بين كل من المهندس حسين رحيمة وسامى قنديل وأحمد على داود فى الإنتخابات التى تجرى اليوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018 خلال انتخابات توافقية بنظام القوائم.

حيث يخوض رحيمة النقيب السابق للمنهدسين إنتخابات التجديد النصفى من خلال قائمة أطلق عليها "هنكمل المشوار" وتضم كل من المهندس: توفيق الجعيدى شعبة "مدنى" ووائل حرز "ميكانيكا" ومروة مصطفى "عمارة" و محمد الطرابيلى "كهرباء" وعماد إسحاق "كهرباء" ونعيم بباوى "بترول وتعدين " ومحمد فريد "ميكانيكا" .

بينما يخوض منافسه سامى قنديل الانتخابات على منصب النقيب لأول مرة بقائمة "شباب وكبار المهندسن" وتضم كل من المهندس محمد أبو السعود شعبة"مدنى" ومحمد الشامى "كهرباء " وسوسن الجلاد "كهرباء " و بسمة نوفل "عمارة" و حمادة الأسكندرانى " ميكانيكا"وجمال السنوسى "ميكانيكا" و جورج جرجس " بترول وتعدين" .

ويشتعل الصراع بين المنافس الثالث د.م أحمد على داود الذى يخوض الانتخابات بقائمة ترفع شعار "غدا أفضل" وتضم مجموعة من المهندسين تحمل على عاتقها المستقبل لجموع المهندسين وهم محمود رضوان شعبة "ميكانيكا"، وأحمد عبد الواحد "ميكانيكا" ومصطفى الزلاط "كهرباء" ورمضان على "كهرباء" وعزب سلام "مدنى" ومحمد يوسف "تعدين وبترول" ومحمد حسن "عمارة".

كما تشهد الانتخابات الفردية بنقابة المهندسين ببورسعيد صراعا من نوع آخر بين كل من المهندس محمد محمود الخولى وعمرو الجوهرى شعبة "ميكانيكا".

ومن جهة أخرى أكد لواء مهندس حسن محجوب رئيس لجنة الانتخابات بنقابة بورسعيد المهندسين فرع بورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن من حق أى مهندس إختيار من يمثله من القوائم المختلفة وهذا لايبطل صوته إلا فى حالة أخذ عدد زيادة أو أقل من عدد المرشحين المطلوبين من خلال 3 إستمارات الأولى: لاختيار "النقيب" الثانية: لاختيار أعضاء المجلس الفرعى ممن مضى على إنتخابهم 4 سنوات لاختيار 7 مرشحين والثالثة : لاختيار أعضاء مجلس الشعب طبقا للشعبة الخاصة بالناخبين .

وتابع : أن شعبة "عمارة" و"مدنى" و"كهرباء" و"ميكانيكا" يتم اختيار 3 أعضاء فوق السن عضو نقابى لمدة 15 سنة فأكثر وإختيار 5أعضاء تحت السن عضو نقابى أقل من 15 سنة أما شعبة " كيماء نووية" و"بترول وتعدين" و"غزل ونسيج" يتم اختيار 3 فوق السن و3 آخرين تحت السن .