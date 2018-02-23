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28 مهندساً يتنافسون على مقعد النقيب وأعضاء مجلس نقابة المهندسين بالأقصر.. اليوم

الجمعة، 23 فبراير 2018 06:42 ص
28 مهندساً يتنافسون على مقعد النقيب وأعضاء مجلس نقابة المهندسين بالأقصر.. اليوم انتخابات - أرشيفية




الأقصر – أحمد مرعى
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تشهد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، الإنتخابات الخاصة بنقابة المهندسين الفرعية، وذلك لإختيار النقيب وأعضاء المجلس بالمحافظة، حيث تتم فى نادى سونستا بمدينة إسنا، ونادى المدينة المنورة بالأقصر، من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءاً، ويتم فرز الأصوات لإعلان النتيجة مساءاً.

 

ويدخل المنافسة فى الإنتخابات لنقابة مهندسين الأقصر 28 مهندساً من مختلف مدن المحافظة، وذلك للتنافس على مقاعد النقيب وإثنين لشعبة المدنى وثلاثة لشعبة الكهرباء وواحد لشعبة العمارة وآخر لشعبة التعدين والغزل والكيمياء، فعلى مقعد النقيب يتنافس كل من "محمد حسن عبد الحليم – خالد أبو القاسم عبد الجليل – عمر حلمى طنطاوي".

 

أما على مقاعد عضويات المجلس فيتنافس على 7 مقاعد 25 مهندساً، فيتواجه كل من "أكرم محمد لبيب – محمد مصطفى عباس – محمود بدوى فرج – وليد عبد الرحمن حجاجى – محمود سيد عبد الرحيم – الطاهر يوسف عبد الحميد – محمود إمام صالح – عمر المهدى إدريس – محمد حسين علي" على مقعدين بشعبة المدني، كما يتواجه كل من "طارق محمد عبد الحفيظ - أحمد عبده عباس - محمود محمد صادق - عماد الضوى محمد أبو المجد"، على مقعد واحد بشعبة تعدين وبترول وفلزات، ويتواجه كل من "إسلام طاهر أحمد – محمود بهاء الدين عبد التواب" على مقعد بشعبة العمارة، ويتواجه كل من "مؤمن محمد الضوى - محمد فوزى محمود - محمد محمود فريد - مينا برسوم رياض - نرمين الفاروق أبو العباس محمد - محمد ممدوح سليم - علاء محمد شحاته - شرارة إبراهيم محمد - ابراهيم عبد العظيم عبد الجليل - فتحى أحمد علي" وذلك على 3 مقاعد بشعبة الكهرباء.

 

 


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