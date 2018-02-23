18 قتيلا إثر انفجار سيارتين ملغومتين فى العاصمة الصومالية مقديشو

18 قتيلا إثر انفجار سيارتين ملغومتين فى العاصمة الصومالية مقديشوالجمعة، 23 فبراير 2018 07:36 م
انفجارات - أرشيفية
(رويترز)
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قالت خدمات الإسعاف إن 18 شخصا قتلوا وأصيب 20 آخرون فى انفجار السيارتين الملغومتين فى العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الجمعة.
وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف لرويترز: "نقلنا حتى الآن 18 قتيلا و20 مصابا آخرين بسبب الانفجارين هذه الليلة".
وأعلنت الشرطة الصومالية، أن انفجار سيارة ملغومة فى العاصمة أعقبه انفجار ثان وإطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس.
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