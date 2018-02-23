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10 معلومات عن أكبر مصنع لإسالة الغاز الطبيعى فى إدكو بالبحيرة

الجمعة، 23 فبراير 2018 05:00 ص
10 معلومات عن أكبر مصنع لإسالة الغاز الطبيعى فى إدكو بالبحيرة وزير البترول و محطات إسالة - أرشيفية




كتب أحمد أبو حجر
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بعدما أعلنت شركة "ديليك " الإسرائيلية للحفر، منتصف الإسبوع، عن توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لتصدير الغاز الطبيعى، لمدة 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، وأمام خطة شركة دولفينوس فى تصدير الغاز المستورد من إسرائيل إلى أوروبا تبرز أهمية محطات الإسالة المصرية الواقعة على السواحل المصرية بالبحر المتوسط، حيث يوجد مصنعين أحدهما بإدكو، والآخر بدمياط.

يعد مصنع إسالة الغاز الطبيعى بإدكو أحد أهم التسهيلات المصرية فى صناعة الغاز بالبحر المتوسط، وأضخمها، وأقلها تكلفة وقت أن تم إنشائها، كما أنه أسرع مشروع إسالة غاز طبيعى تم إنشاؤه على المستوى العالمى رغم التحديات الصعبة التى واجهت تنفيذه.

"اليوم السابع" يقدم 10 معلومات هامة عن مصنع إدكو لإسالة الغاز الطبيعى..

1-  مصنع إسالة الغاز الطبيعى بإدكو تم تشغيله عام 2005.

2- يُعد أقل تكلفة ممكنة فى ذلك الوقت 2 مليار دولار.

3- يعتبر المصنع أضخم مشروع لإسالة الغاز الطبيعى فى مصر حيث يضم وحدتين لإسالة الغاز الطبيعى بطاقة استيعابية تصل لـ 4.1 مليون طن سنويا من الغاز بكل وحدة.

4-  تبلغ قيمته الإنشائية حالياً 5 أضعاف تكلفته أى ما يوازى الـ10 مليارات دولار.

5- تم سداد أخر دفعة من قرض إنشاء المشروع فى يوليه 2017.

6- يعد مصنع إسالة الغاز الطبيعى بإدكو شراكة بين كلا من الهيئة العامة للبترول 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس" 12%، وشركة بريتش جاز "التى استحوذت عليها شركة شل " 35.5% ، وشركة بتروناس الماليزية 35.5% ، وشركة إنجى الفرنسية  "جاز دى فرنس سابقا"  5%.

7- التكلفة الاستثمارية للمشروع تم تمويلها من 42 بنك دولى بالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبى

8-تم تشغيل الخط الأول بالمشروع فى مايو 2005 وتم تصدير أول شحنة منه إلى فرنسا، وتم تشغيل الخط الثانى فى سبتمبر من نفس العام وتم التصدير منه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

9- يشتمل المصنع على ميناء لتصدير الغاز المسال لاستقبال ناقلات بسعة 165 ألف متر مكعب.

10- يضم المصنع  2 مستودع لتخزين الغاز المسال بطاقة تخزينية تصل إلى 140 ألف متر مكعب لكل مستودع.

 


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