يونيسف تعرب عن قلقها حول مصير مئات الآلاف من أطفال الروهينجا





أ ش أ

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، عن قلقها إزاء مصير مئات الآلاف من الأطفال المنتمين إلى أقلية الروهينجا المسلمة فى ميانمار.

وطالبت المنظمة - وفقا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، اليوم الجمعة - سلطات ميانمار بمنح الجنسية لمن يولدون من هؤلاء الأطفال على أراضيها، معربة عن قلقها أيضا إزاء معسكرات اللاجئين التى يعيش بها الأطفال الفارون إلى بنجلاديش المجاورة.

وكانت كندا، فرضت منتصف الشهر الجارى عقوبات على الجنرال "ماونج ماونج سو"، بجيش ​ميانمار​، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمى إقليم أراكان"، وحظرت دخوله إلى أراضيها وجمدت أصوله، حيث أجبر أكثر من 688 ألف من مسلمى ​الروهينجا​ على الفرار من بلادهم.