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الجمعة، 23 فبراير 2018 05:52 م
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وزير النقل يدلى بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة

الجمعة، 23 فبراير 2018 05:06 م
وزير النقل يدلى بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدكتور هشام عرفات وزير النقل




كتب رضا حبيشى - تصوير محمود فخرى
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وصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى استاد القاهرة للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين، حيث أدلى بصوته أمام اللجنة رقم 138.
 
وشهدت انتخابات نقابة المهندسين إقبالا متوسط من قبل المهندسين الذين توافدوا لانتخاب رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابات الفرعية والشعب الهندسية وسط ترديد الأغانى الوطنية بعد تم وضع سماعات الدى جى مقار لجان الاقتراع.
 
وأظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات اتجاه كبير نحو التصويت لمرشحى قائمة مهندسون فى حب مصر، وتواجد أنصار المرشحين أمام لجان الاقتراع من الخارج للحث على التصويت لمرشحيهم.
وزير النقل خلال تصويته بانتخابات المهندسين (1)
 

وزير النقل خلال تصويته بانتخابات المهندسين (2)

وزير النقل خلال تصويته بانتخابات المهندسين (3)

وزير النقل خلال تصويته بانتخابات المهندسين (4)
 

وزير النقل خلال تصويته بانتخابات المهندسين (5)
 

 


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