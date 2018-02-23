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وزير الخزانة الأمريكى: واشنطن ستفرض عقوبات على روسيا "خلال أسابيع"

الجمعة، 23 فبراير 2018 10:21 م
وزير الخزانة الأمريكى: واشنطن ستفرض عقوبات على روسيا "خلال أسابيع" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين




(أ ف ب)
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أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستفرض رزمة جديدة من العقوبات على روسيا "خلال الأسابيع" المقبلة.

وقال منوتشين خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض تطرق فيه إلى العقوبات على كوريا الشمالية: "لا أريد أن أغادر مكانى هنا بدون التأكيد أننا نعمل على العقوبات على روسيا".

وتابع: "أوّد أن أطمئنكم الى أن العملية قائمة. سأعود خلال الاسابيع المقبلة للحديث عن ذلك".

وأوضح مسؤولون، فضّلوا عدم ذكر اسمائهم، أن "فريق عمل" قد شكل لمواجهة اى تدخل روسى محتمل فى انتخابات منتصف الولاية للكونجرس الأمريكى وأن العمل جار لفرض مزيد من العقوبات ردا على التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية فى العام 2016.

وقال مسؤول رفيع فى الإدارة الأمريكية، إن حكومات عدة حول العالم تلقت تحذيرات من أنها قد تواجه عقوبات بسبب "تعامل كبير" لها مع الجيش الروسي.

واعترف أعضاء عديدون فى حملة ترامب الانتخابية بالكذب على محققين فى مكتب التحقيقات الفدرالى (إف بى آي) بخصوص اتصالهم بمسؤولين روس على صلة بالكرملين.

والخميس، أعلن المحقق الخاص روبرت مولر ملاحقات قضائية جديدة بحق بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب وشريكه السابق ريتشارد غيتس.

 

 

       

 


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واشنطن

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كوريا الشمالية



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