وزير الخارجية السعودى يلتقى نظيريه السيراليونى والإيفوارى فى بروكسل





الرياض (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية السعودى عادل الجبير - خلال زيارته الحالية لبروكسل - وزير خارجية سيراليون سامورا كامارا، ووزير خارجية ساحل العاج مارسيل أمون تانو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، أنه تم - خلال اللقاءين - مناقشة العلاقات المشتركة بين المملكة وكلتا الدولتين، واستعراض القضايا الدولية والإقليمية، والتحديات التى تواجه دول الساحل الخمس G5، ومحاربة الإرهاب بأشكاله كافة.