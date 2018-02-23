وزير الخارجية السعودى يلتقى نظيريه السيراليونى والإيفوارى فى بروكسل

وزير الخارجية السعودى يلتقى نظيريه السيراليونى والإيفوارى فى بروكسلالجمعة، 23 فبراير 2018 04:07 م
وزير الخارجية السعودى عادل الجبير
الرياض (أ ش أ)
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التقى وزير الخارجية السعودى عادل الجبير - خلال زيارته الحالية لبروكسل - وزير خارجية سيراليون سامورا كامارا، ووزير خارجية ساحل العاج مارسيل أمون تانو.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، أنه تم - خلال اللقاءين - مناقشة العلاقات المشتركة بين المملكة وكلتا الدولتين، واستعراض القضايا الدولية والإقليمية، والتحديات التى تواجه دول الساحل الخمس G5، ومحاربة الإرهاب بأشكاله كافة.
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