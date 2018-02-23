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وزير التعليم العالى يفتتح الأسبوع الأول لشباب متحدى الإعاقة بجامعة المنيا

الجمعة، 23 فبراير 2018 07:19 م
وزير التعليم العالى يفتتح الأسبوع الأول لشباب متحدى الإعاقة بجامعة المنيا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى




المنيا- حسن عبد الغفار
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وصل منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ،للمشاركة فى الأسبوع الأول لمتحدى الإعاقة الذى تنظمه جامعة المنيا برئاسة الدكتور جمال ابوالمجد  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وذلك بحضور عصام البديوى محافظ المنيا  واحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق و29 رئيس جامعة حكومية وعدد من النواب ،والقيادات الدينية وفى مفدمتهم الانبا مكاريوس اسقف المنبا والوقرقاص و2000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية 
 
وقد بدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهورى  الذى عزفته الموسيقى العسكرية ثم تقديم بعض العروض الفنية والاستعراضية ،ثم الكلمات الافتتاحية ،ثم استعراض طابور الجامعات المصرية المشاركات فى المهرجان 
 
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جانب من المؤتمر 

يلبا
خلال المؤتمر 
 

 


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