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وزير الآثار: الحكومة اشترطت موافقة "الآثار والثقافة" لوضع أى تمثال بالميادين

الجمعة، 23 فبراير 2018 04:57 م
وزير الآثار: الحكومة اشترطت موافقة "الآثار والثقافة" لوضع أى تمثال بالميادين جانب من المؤتمر الصحفى




كتبت - ميرفت رشاد وعماد عرفة
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أكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بعدم وضع أى تماثيل داخل أى ميدان بمصر إلا بموافقة وزارة الآثار والثقافة، مؤكدا أن تم التنسيق بينه وبين محافظ البحر الأحمر، لوضع أعمال سيمبوزيوم مصر الدولى بميادين الغردقة.

 

وأضاف وزير الآثار خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم على هامش افتتاح أعمال سيمبوزيوم مصر الدولى بالغردقة، أن عدم وجود متاحف فى الغردقة وشرك الشيخ لضعف ميزانية الوزارة، مؤكدا على أن تم التواصل مع المحافظين لتخصيص أماكن لفتحها متاحف مؤكدا على أن تم إرسال لجان فنية من الوزارة لمعاينة أحد الأماكن التابع لشركات قطاع الأعمال العام وهناك موافقة مبدائية؛ وان سيتم فتح متحفين مساحة كل منهم 3 آلاف متر فى الغردقة وشرم الشيخ.

 

وأوضح وزير الآثار أن متحف شرم الشيخ يحتاج مبلغ 800 مليون جنيه للانتهاء منه، مؤكدا على أن تم التنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتخصيص مبنى بمساحة 3 آلاف متر وتخصيص مساحات خضراء وكافتيريات بداخله.

 

كما أكد وزير الآثار أن هناك 15 متحف مغلق فى الجمهورية، موضحا أن تم التنسيق مع محافظ كفر الشيخ لافتتاح متحف بتكلفة 30 مليون جنيه والعائد مناصفة بين الوزارة والمحافظة كذلك تم تخصيص مكان لافتتاح متحف بمطروح.

 

من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تمتلك عدد كبير من قطع الآثار ومتواحدة بمخازن محافظة قنا لعدم وجود متحف بالمحافظة مؤكدا أن عند افتتاح متحف بالغردقة ستكون بداية السياحة الثقافية.


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