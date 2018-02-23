وزير إسرائيلى شاكرا ترامب على قرار نقل السفارة: "لا توجد هدية أفضل من ذلك"





القدس (رويترز)

هنأ وزير المخابرات الإسرائيلى إسرائيل كاتس اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إعلانه أن السفارة الأمريكية ستنقل إلى القدس فى الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

وقال كاتس فى تغريدة على تويتر "لا توجد هدية أفضل من ذلك، الخطوة الأكثر إنصافا وصحة. شكرا لك أيها الصديق".

وقال مسئول أمريكى أكد نقل السفارة من تل أبيب إن ذلك سيحدث فى مايو.

وتحتفل إسرائيل هذا العام بذكرى قيامها فى 19-20 أبريل.