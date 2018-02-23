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الجمعة، 23 فبراير 2018 05:52 م
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وزيرة الهجرة تزور المقر البابوى بميلانو على هامش زيارتها لإيطاليا

الجمعة، 23 فبراير 2018 05:11 م
وزيرة الهجرة تزور المقر البابوى بميلانو على هامش زيارتها لإيطاليا وزيرة الهجرة فى المقر البابوى بميلانو




كتب محمود راغب
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زارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المقر البابوى بمدينة ميلانو الإيطالية، لتسليط الضوء على ما تم من إنجازات بالدولة المصرية خلال الأربعة أعوام الماضية، لدعم وحث المصريين فى إيطاليا على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقهم الدستورى، وذلك بحضور اللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
 
والتقت "مكرم" بأسقف ميلانو الأنبا أنطونيو، وتحدثت معه عن قانون الكنائس وزيارات القيادة السياسية والأهمية التى توليها لها، وعما يمكن أن يقدمه المقر البابوى للمصريين بميلانو للمساعدة فى حثهم على الالتفاف حول صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وأعربت أسر المقر البابوى عن إشادتهم بالتفات الدولة لهم، وبدور القيادة السياسية، معربين عن فخرهم بوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو نموذج لحث المصريين على مواجهة التحديات.

 


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الهجره

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