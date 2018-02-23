وزيرة التخطيط تلتقى وفد غرفة التجارة الأمريكية لمناقشة عدد من الملفات





كتب مصطفى عبد التواب

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن تمكن الحكومة من خفض معدلات التضخم والبطالة دليل على المسار الاقتصادى الصحيح.

والتقت هالة السعيد – بحسب بيان من وزارة التخطيط - بوفد من غرفة التجارة الامريكية برئاسة طارق توفيق، رئيس الغرفة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، مشيرة إلى أن معدلات النمو الاقتصادى الذى تم تحقيقه ليس نتاج قطاع واحد بل كل القطاعات، وهى معدلات موجبة فى الاتجاة الصعودي، وذلك للربع الثالث على التوالى.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم بالفعل خفض معدلات التضخم لتصل إلى 17%، وهو مؤشر، مع انخفاض معدلات البطالة، يدل على المسار الاقتصادى المتبع صحيح، وأن ثمار النمو بدأت فى الظهور.

وأوضحت "السعيد" أن تقرير البنك المركزى توقع خفض معدل التضخم ليصل إلى 12% بنهاية العام الجاري، وأضافت أن المؤشرات الايجابية تضمنت خفض معدل البطالة بشكل واضح من نسبة 12.6% إلى 11.3% خلال عام واحد فقط.

وأوضحت "السعيد" أن وزارة التخطيط تعمل بكل طاقتها على المضى قدمًا فى تطوير الخدمات التى تقدم للمواطنين، موضحة أنه تم الانتهاء من ميكنة خدمات المحليات فى كل مدن منطقة القناة.

وأشارت "السعيد" إلى أن وزارة التخطيط تحرص على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى وضع الخطط مشيرة إلى أن مصر ستتقدم طواعية بتقرير حول ما تم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة فى يوليو المقبل.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة تعمل على المنظومة المميكنة فى إطار منظومة المتابعة حيث تم الانتهاء من ميكنة 2.6 مليون حيازة زراعية، كما تم البدء فى خطة اتصال لتنفيذ حملات إعلانية مشيرة إلى الانتهاء من قانون التخطيط الموحد إلى جانب العمل على معالجة الفجوات التنموية من حيث توفير العديد من البرامج التدريبية فى المحافظات.

كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والذى يتم بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتجارة والصناعة.

وأضافت وزيرة التخطيط إن التحديث المطلوب حاليًا فى محاور وقطاعات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ضرورى ليواكب التغيرات والتحديات على المستويين المحلى والدولى، إضافة إلى قرارات الحكومة والمتعلقة بتنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، مؤكدة على مرونة الاستراتيجية باعتبارها وثيقة حيه وغير مرتبطة بأشخاص وتقبل التحديث، مؤكدة أن جميع الخطط السنوية التى تضعها الحكومة تكون إطار رؤية مصر 2030، وتستهدف الوصول لجودة أعلى لحياة المواطنين ومراعاة حقوق الأجيال.

وخلال كلمتها أشارت هاله السعيد، إلى تركز التوجهات العامة للدولة فى دعم المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة بهدف تمكين الشباب ودعمهم، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار الخاص والاهتمام بالمشاريع التى تدفع النمو مثل مشروعات التشييد والنمو والصناعات التحويلية، تعزيز القدرة التصديرية، وتوسيع نطاق مشاركة الشباب والمرأة فى النشاط الاقتصادي، والحد من التفاوت بين محافظات الشمال والجنوب، والاهتمام بالمناطق الأقل حظا تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

كما تطرق الطرفان للحديث حول المشاكل التى يواجهها القطاع الخاص.. ومن جانبه تناول الأستاذ طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية الحديث حول تنافسية المحافظات المصرية، وأشار خلال الاجتماع الى أهمية الثروة العقارية مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى يعد محرومًا من تلك الثروة.. وقال توفيق إن الغرفة تسعى لتقديم الدعم اللازم للحكومة وتحقيق تعاون مثمر لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تحقيق التعاون اللازم للتغلب

وعلى جانب آخر، افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الخميس، مع د.مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض فنى جماعى يضم أعمال ثلاثون فنانًا مصرياً بعنوان (حواء الحلم)، وذلك بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، وفى إطار فعاليات يوم المرأة العالمي.

وقالت وزيرة التخطيط، إن الفن مكون أصيل من مكونات القوى الناعمة للدول، والتى تساهم بدور كبير فى دعم التنمية الاقتصادية والاستراتيجيه، وأشارت إلى دور الفنون فى التأثير الإيجابى النهوض بالمجتمعات و بناء الانسان.

وأوضحت "السعيد" أن الدولة المصرية حريصة بكل أجهزتها على رفع نسبة مساهمة المرأة فى التنمية، لأنها صانعة المرأة الأجيال، وأشارت إلى أن الدولة تتبنى حاليًا نهجًا مختلفًا يقوم على الحوار والتواصل، وتسعى من خلال برنامج الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى لمواجهة القضايا الأكثر إلحاحا ومعالجة القضايا الاجتماعية لاسيما قضايا الشباب والمرأة، مشيرة إلى أنه فى ضوء قرار الرئيس السيسى بأن يكون عام 2017 عامًا للمرأة شهدت قضايا تمكين المرأة حراكًا كبيرًا.

وأضافت "السعيد" أن كل محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 هى محاور تراعى المرأة، وتم الاعتماد فى اثناء وضع الرؤية طويلة المدى أن تكون مربوطة بالخطط السنوية والمتوسطة المدى التى تضمن وجود المرأة والشباب.. وأكدت "السعيد" أن المرأة قد اثبتت قدراتها على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

يشارك فى المعرض، الذى يستمر حتى 28 فبراير الجاري، نحو 30 فنانًا مصريًا من أجيال مختلفة، بعضهم يعيش فى مصر وبعضهم مقيم بالخارج، ويقدمون أعمالهم المتنوعة عن المرأة، كما يقدم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة تشمل تصوير زيتى، أكريليك، ألوان مائية، وحُلى وغيرها.