video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 فبراير 2018 08:45 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة التخطيط تشارك غدا بمؤتمر "شارك تُبدع تَنطلق" بمحافظة الفيوم

الجمعة، 23 فبراير 2018 06:31 م
وزيرة التخطيط تشارك غدا بمؤتمر "شارك تُبدع تَنطلق" بمحافظة الفيوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى




كتب مصطفى عبدالتواب
إضافة تعليق

تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى غداً السبت فى المؤتمر الإقليمى الأول لشباب شمال الصعيد بعنوان " شارك تُبدع تَنطلق" والمقام فى الفترة من 23 فبراير و25 فبراير بمحافظة الفيوم بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة وبحضور 1200 شاب وفتاة من المحافظات.

 

وينطلق المؤتمر كمنصة فعالة للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى بناء مستقبل أفضل لوطنه فى إطار إيمان القيادة السياسية بأهمية خلق قنوات تواصل مع شبابها.

 

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر دور الشباب ما بين الإنجازات والبطولات، رؤى الشباب فى بناء المستقبل إلى جانب بحث دور مؤسسات الدولة فى تأهيل الشباب ودور المؤسسات الأهلية ورجال الأعمال فى بنائهم كما يتناول المؤتمر الشباب والمشروعات الوطنية ودور الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى بناء الوطن

ويأتى الهدف من مؤتمر شارك تبدع وتنطلق متمثلاً فى تشجيع الشباب على تقديم الآراء والمقترحات المبنية على رؤى علمية والعمل على مشاركتهم بشكل فاعل ومؤثر فى عملية التنمية بجوانبها العديدة مع إبراز دور الشباب من الجنسين فى الإبداع والتفكير إلى جانب إسهام الشباب فى صناعة توجه عام وفى تشكيل كتلة قادرة على القيادة.

 

وتأتى مشاركة د.هالة السعيد بالمؤتمر فى إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على دعم الشباب فى طرح أفكارهم وإبداعاتهم مع دعم وتسويق مشروعاتهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هالة السعيد: مصر مرت بتحديات كبيرة.. ومعدلات التضخم انخفضت

هالة السعيد: "اليوم السابع" لها الريادة فى مجال السرعة الإلكترونية

Business Today تكرم هالة السعيد لدورها فى الإصلاح الإدارى

هالة السعيد: التخطيط الموحد يتيح خططا لامركزية تراعى مزايا كل محافظة

مؤتمر

وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى

الدكتورة هالة السعيد



لا تفوتك
أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة