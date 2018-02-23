وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد: واشنطن تفتح سفارتها بالقدس فى مايو

وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد: واشنطن تفتح سفارتها بالقدس فى مايوالجمعة، 23 فبراير 2018 09:09 م
مسجد قبة الصخرة وترامب ونتنياهو
(رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة سوف تفتح سفارة جديدة فى القدس فى مايو أيار بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل.
وأضافت فى بيان أن مقر السفارة سيكون فى المبنى الذى يضم العمليات القنصلية فى القدس قبل الانتقال إلى مكان منفصل بنهاية 2019. وذكرت أن الولايات المتحدة بدأت البحث عن موقع لسفارتها الدائمة فى القدس.
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