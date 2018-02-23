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الجمعة، 23 فبراير 2018 11:58 م
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وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد: واشنطن تفتح سفارتها بالقدس فى مايو

الجمعة، 23 فبراير 2018 09:09 م
وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد: واشنطن تفتح سفارتها بالقدس فى مايو مسجد قبة الصخرة وترامب ونتنياهو




(رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة سوف تفتح سفارة جديدة فى القدس فى مايو أيار بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل.

وأضافت فى بيان أن مقر السفارة سيكون فى المبنى الذى يضم العمليات القنصلية فى القدس قبل الانتقال إلى مكان منفصل بنهاية 2019. وذكرت أن الولايات المتحدة بدأت البحث عن موقع لسفارتها الدائمة فى القدس.

 


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واشنطن

القدس

فلسطين



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