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وزارة التضامن تنقذ شابًا مريضًا بالسرطان يفترش رصيفًا بميدان باب الشعرية

الجمعة، 23 فبراير 2018 07:51 م
وزارة التضامن تنقذ شابًا مريضًا بالسرطان يفترش رصيفًا بميدان باب الشعرية مريض السرطان الذى تم إنقاذه




كتب مدحت وهبة
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وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة للتحرك الفورى لإنقاذ شاب مريض بالسرطان فى العقد الثالث من العمر يفترش الجزيرة الوسطى لميدان باب الشعرية بالقاهرة، وذلك بناءً على البلاغ الوارد من مجلس الوزراء بشأن الخبر المنشور على أحد المواقع.

 

وتوجه أعضاء الفريق إلى مكان تواجد الحالة، وتبين إنه يدعى تامر مصطفى محمد؛ ويبلغ من العمر 35 عامًا؛ وهو حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية.

 

وأفاد بأنه كان مريض سرطان وتعافى منه، وكان يجمع الكرتون الفارغ لبيعه لتوفير ما يلزمه من مال لشراء الأدوية، وقد أقنعه الفريق بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، لتوفير سبل المعيشة الكريمة له، بدلاً من تواجده على رصيف فى الشارع.

 

واستجاب للفريق الذى نقله إلى دار معانا لإنقاذ إنسان، لكنه بمجرد وصوله غير رأيه وأبدى عدم رغبته فى الإقامة بالدار برغم محاولات الفريق وإدارة الدار لإقناعه بالبقاء حتى يتسنى تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية فى ظل ظروفه.

 

كما اقترح الفريق توفير فرصة عمل كريمة تتناسب مع ظروفه المرضية إلا أنه رفض تمامًا الاستجابة، وأفاد بأنه لا يرغب فى الإقامة بأى دار رعاية وأنه يفضل عمله فى جمع الكرتون الفارغ وبيعه والذى يحقق له مكسبا يوميًا بنحو 400 جنيه.

 

 وأوضح أن عليه مديونية لدى عدد من التجار ولديه غرفة فى باب الشعرية ويريد سداد ما عليه من التزامات، مؤكدًا أنه تعافى تمامًا من مرضه وقادر على العمل.

 

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إنقاذ شاب مصاب بالسرطان
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عمليات إنقاذ الشاب من قبل التضامن
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الإنقاذ السريع بوزارة التضامن
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الشاب الذى تم إنقاذه
الشاب الذى تم إنقاذه
إنقاذ شاب من قبل وزارة التضامن
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الشاب الذى تم إنقاذه خلال إجراءات التضامن

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