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ورشة عمل بجامعة أسوان عن رحلة إمبراطور البرازيل لمصر فى القرن التاسع عشر

الجمعة، 23 فبراير 2018 10:12 ص
ورشة عمل بجامعة أسوان عن رحلة إمبراطور البرازيل لمصر فى القرن التاسع عشر جانب من ورشة العمل




أسوان - صلاح المسن
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نظم قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب،رئيس جامعة أسوان،ورشة عمل في الحرم الجامعى عن زيارة أمبراطور البرازيل بيدرو الثانى، لمصر ولأسوان في القرن التاسع عشر.

وشارك فى الورشة الدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية بصحبة الدكتور ليلياني كوريا أستاذة الأدب والتاريخ من جامعة مارنياو الفيدرالية والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة إحسان عبد القدوس عميد كلية الألسن.

وذكر الدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية فى بيان له اليوم أن الهدف من إقامة الورشة إجراء بحث عن زيارة أمبراطور البرازيل لمصر ولأسوان في القرن التاسع عشر ورسم خريطة للأماكن التى زارها لإستهداف السائحين البرازيليين الشغوفين بالتعرف على الأماكن التى زارها هذا الأمبراطور الذى قام بتوحيد البرازيل وبناء مؤسسات الدولة البرازيلية الحديثة في حينها.
 
وقام الدكتور ماجد الجبالى والدكتورة  ليليانى كوريا أستاذة برازيلية زائرة لجامعة أسوان بعرض لصور لمصر ولأسوان في الفترة بين 1871 و1877 وتقديم عرض تحليلي لملابسات الرحلة وظروفها  وتحليل للأخبار التي تم نشرها في الصحف التي عاصرت الرحلة في حينها.
 
 
 
 
 
   

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