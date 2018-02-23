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هيومن رايتس ووتش: بورما جرفت عشرات من قرى الروهينجا منذ نوفمبر

الجمعة، 23 فبراير 2018 05:06 م
هيومن رايتس ووتش: بورما جرفت عشرات من قرى الروهينجا منذ نوفمبر الروهينجا




رانجون (أ ف ب)
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قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة، أن صورا التقطت بالأقمار الاصطناعية أظهرت إن 55 قرية على الأقل من قرى الروهينجا فى شمال راخين سويت بالأرض فى الأشهر القليلة الماضية، ونددت بالحكومة لإزالتها الأدلة فى أماكن اتُّهم فيها الجيش بارتكاب فظائع.

وفرغت مناطق شمال ولاية راخين فى شكل شبه كامل من سكانها الروهينجا منذ أغسطس الماضى عندما تسببت عملية عسكرية بنزوح نحو 700 ألف من أفراد هذه الأقلية المضطهدة عبر الحدود إلى بنجلادش.

واتهمت الأمم المتحدة بورما بشن حملة تطهير اتنى ضد الأقلية المسلمة التى تتعرض للتمييز فى الدولة ذات الغالبية البوذية.

وتنفى بورما الاتهامات لكنها منعت دخول محققى الأمم المتحدة إلى منطقة يعتقد أن آلاف الروهينغا قتلوا فيها. 


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