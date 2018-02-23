هيئة تنمية الصادرات تعلن توافر 160 فرصة تصديرية فى 8 قطاعات اقتصادية

هيئة تنمية الصادرات تعلن توافر 160 فرصة تصديرية فى 8 قطاعات اقتصاديةالجمعة، 23 فبراير 2018 03:53 م
كتب – إسلام سعيد
أعلنت هيئة تنمية الصادرات، عبر بوابتها الإليكترونية لخدمات المصدرين، عن توافر 160 فرصة تصديرية فى 8 قطاعات الاقتصادية مختلفة متاحة للمصدرين حاليا.
وأعلنت الهيئة عن توافر 44 فرصة تصدير فى قطاع الأغذية والمشروبات، 37 فرصة تصديرية فى قطاع الزراعة ومنتجاتها، و28 فرصة فى قطاع الجلود والأنسجة، 18 فرصة فى قطاع الأثاث والمفروشات، و10 فرص فى الملابس الجاهزة، 10 لمنتجات الجمال والعناية الشخصية، 6 فرص فى الصناعات اليدوية والهدايا، 6 فرص فى الموضة والإكسسوارات".
واشتملت البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات على خدمات "يلا نصدر" وبها الفرص التصديرية فى قطاعات الملابس الجاهزة والأغذية والمشروبات ومنتجات الجمال والعناية بالبشرة والموضة والإكسسوارات، والمعدات الكهربائية وغيرها.
وكشفت الدكتورة شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لتنمية الصادرات أن إطلاق الهيئة بوابة الكترونية خاصة بالتصدير تحت مسمى "أنا مصدر"تتيح لأول مرة لمجتمع المصدرين خريطة مفصلة عن المنتجات المصرية والأسواق المستهدفة لها بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية وتكلفة الشحن والمزايا المختلفة للمنتجات المصرية فى كافة الدول وسيتم تحديثها دوريا لتتماشى مع متغيرات حركة الاسواق.
وأكدت أن اطلاق البوابة هى بداية لانطلاقة حقيقة للهيئة فى تقديم كافة الخدمات للمصدرين بشكل مرن والبحث عن فرص تصدير للمنتجات التى تتطلبها تلك الأسواق عن طريق تطبيق "أبلكيشن" تستطيع من خلاله التعرف على كل ما هو جديد بين الدول المستوردة والمصدرة.
عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر
دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد ناجى
تعنت جمرك دمياط
للاسف الفرصة التصديرية متاحة لنا وتم إبرام التعاقد التصديرى وان بالفعل شحن نصف تعاقدنا التصديرى لتنزانيا ولكن للاسف الشديد تعنت جمرك دمياط وايقافه شحن الدفعة الثانية من تعاقدنا التصديرى منذ 11 يناير وحتى الان رغم الاتصال بكل مسءولى مصر...ولكن للاسف حتى الان لم يسمح جمرك دمياط بتصدير الرسالة.