هشام أبو سنة: برنامج "مهندسون فى حب مصر" يعتمد على لم الشمل





كتب - رضا حبيشى

أكد المهندس هشام أبو سنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة والمرشح دورة ثانية ضمن قائمة مهندسون فى حب مصر التى يرأسها المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق والمرشح نقيبا للمهندسين أن برنامج مرشحى قائمة مهندسون فى حب مصر يعتمد على إنقاذ النقابة مما وصلت إليه وسد العجز الذى يشهده صندوق المعاشات، والذى تعدى 167 مليون جنيه بما يسمح بزيادة المعاشات.

وأضاف هشام أبو سنة أن برنامجه فى الترشح لرئاسة النقابة الفرعية بالقاهرة يتضمن استكمال ما حققه من إنجازات فى الدورة الأولى، مشيرا إلى أنه لم يتنفع أو يحقق أى مكاسب مادية طواله رئاسة للنقابة الفرعية بالقاهرة طوال 4 سنوات، وكان يعتذر عن الحصول على أى بدلات اجتماعات أو مكافآت على عكس ما فعل بعض أعضاء القوائم المنافسة.

وقال أبو سنة إنه استطاع خلال رئاسة لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة زيادة إيرادات النقابة الفرعية بنسبة 65%، وتحقيق فائق فى الإيرادات وصل إلى 9.2 مليون جنيه، كما أن النقابة الفرعية بالقاهرة لم تشهد أى انقسامات أو خلافات على عكس بعض النقابات الفرعية الأخرى التى يرأسها منتمون للقائمة المنافسة.

وأشار هشام أبو سنة إلى نجاحه فى استرداد أرض نادى القاهرة الجديدة التى كانت وزارة الإسكان قد سحبتها قبل مجيئه رئيسا للنقابة الفرعية فى 2014، وأنه جار البدء فى إنشاء نادى للمهندسين عليها، كما جار استكمال إجراءات استرداد أرض القطامية أيضا لإنشاء نادى للمهندسين عليه، بالإضافة إلى تطوير نادى المهندسين فى أبو الفدا بالزمالك، وتحويل مقر النقابة الفرعية بشارع عماد الدين لمركز لتدريب وتأهيل المهندسين، وإنشاء مركز لتدريب المهندسين فى حلوان.

وأوضح هشام أبو سنة إلى أنه سيعمل مع أعضاء قائمة مهندسون فى حب مصر ومجلس النقابة العامة على تعديل قانون النقابة بما يسمح بزيادة الدمغات بجانب استغلال أصول النقابة وشركاتها وأنديتها من أجل زيادة إيرادات النقابة بما يسمح بسد العجز الواقع حاليا فى صندوق المعاشات وزيادة معاش المهندس.