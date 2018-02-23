نتنياهو يشيد بإعلان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس فى مايو

نتنياهو يشيد بإعلان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس فى مايوالجمعة، 23 فبراير 2018 10:09 م
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال
(رويترز)
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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، بإعلان الولايات المتحدة أنها ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس فى مايو ووصف الإعلان بأنه "يوم عظيم لشعب إسرائيل".
وقال بيان أصدرته السفارة الإسرائيلية فى واشنطن باللغة العبرية "قرار الرئيس ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس فى ذكرى يوم الاستقلال القادمة يعقب إعلانه التاريخى فى ديسمبر بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
وأضاف البيان "هذا القرار سيحول الذكرى السبعين ليوم الاستقلال إلى احتفال أكبر، نشكرك أيها الرئيس ترامب على زعامتك وصداقتك".
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