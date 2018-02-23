نادى سبورتنج الإسكندرية ينظم مهرجان الرياضة للجميع اليوم





الإسكندرية- هناء أبو العز

قرر مجلس إدارة نادى سبورتنج واللجنة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للرياضة للجميع، ولجنة الإعاقة الحركية والاحتياجات الخاصة ولجنة المرأة والطفل والثقافية عن إقامة فاعليات (مهرجان الرياضة للجميع) عقب صلاة الجمعة مباشرة على ملاعب النادى.

ويتضمن المهرجان ألعابا مائية ترويحية للأطفال وعروض للجمباز الإيقاعى وتدريبات الإيروبكس والزومبا لمختلف الإعمار من الجنسين كذلك مينى مارثون للمشى والجرى للصغار والكبار بداية من سن ٨ سنوات وحتى فوق السبعين عاما، بالإضافة إلى ألعاب التزحلق ومسابقات الكرة الطائرة على ملعب الترامبولين وعرض لفريق الكشافه بالنادى ومسابقات التلوين للصغار وعرض القبه السماوية إلى جانب من الأنشطة الأخرى ويدعو مجلس الإدارة الأعضاء فى هذا اليوم بالتواجد من الصباح الباكر بالزى الرياضى للاستمتاع بالأنشطة المختلفة.