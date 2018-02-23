نائب الرئيس الأمريكى يصف الاتفاق النووى الإيرانى بـ"الكارثى"الجمعة، 23 فبراير 2018 03:01 ص
نائب ترامب
أ ش أ
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وصف نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس الاتفاق النووى الإيرانى بأنه كارثي.
وقال بنس فى تصريحات أوردتها قناة " الحرة " الأمريكية ، الخميس، إن بلاده "لن تقر بعد الآن" بالتزام إيران بالاتفاق النووى الذى يجمعها منذ 2015 بست دول كبرى من بينها الولايات المتحدة.
وأوضح نائب الرئيس أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار فى الشرق الأوسط .
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