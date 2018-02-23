مندوب روسيا بالأمم المتحدة: المسلحون بالغوطة الشرقية أفشلوا مفاوضات التسوية





أ ش أ

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، الخميس، أن المسلحين المتواجدين فى الغوطة الشرقية فى سوريا أفشلوا مفاوضات تسوية الوضع التى اقترحتها روسيا.

وقال نيبينزيا - خلال جلسة مجلس الأمن لبحث الوضع فى سوريا وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك - "المسلحون جعلوا من المدنيين المتواجدين فى الغوطة الشرقية رهائن، ويمنعونهم من مغادرة المناطق التى يسيطرون عليها".



وأضاف نيبينزيا: "مركز المصالحة الروسى دعا المجموعات غير القانونية لتسليم السلاح وتسوية أوضاعهم، لكنهم أفشلوا المفاوضات".

