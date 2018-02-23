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مندوب روسيا بالأمم المتحدة: المسلحون بالغوطة الشرقية أفشلوا مفاوضات التسوية

الجمعة، 23 فبراير 2018 01:02 ص
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: المسلحون بالغوطة الشرقية أفشلوا مفاوضات التسوية مجلس الأمن الدولى - أرشيفية




أ ش أ
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أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، الخميس، أن المسلحين المتواجدين فى الغوطة الشرقية فى سوريا أفشلوا مفاوضات تسوية الوضع التى اقترحتها روسيا.

 

وقال نيبينزيا - خلال جلسة مجلس الأمن لبحث الوضع فى سوريا وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك - "المسلحون جعلوا من المدنيين المتواجدين فى الغوطة الشرقية رهائن، ويمنعونهم من مغادرة المناطق التى يسيطرون عليها".
 

وأضاف نيبينزيا: "مركز المصالحة الروسى دعا المجموعات غير القانونية لتسليم السلاح وتسوية أوضاعهم، لكنهم أفشلوا المفاوضات".
  

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم الفلالى

الاستقرار والهدوء

المنطقة فى حاجة شديدة إلى حدوث الاستقرار والهدوء الذى لا يمكن بان يحدث إلا بعد استباب الامن والبدء فى المرحلة الجديد من تاريخ المنطقة بالعمل على تحقيق ما تسعى من اجل شعوبها، فى تحقيق افضل ما يمكن من اوضاع سياسية تقود نحو النهضة التى تحقق الرخاء والازدهار

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