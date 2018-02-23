مقتل مدنى وإصابة آخرين فى قصف تركى على مدينة عفرين السورية

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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، مقتل مدنى على الأقل، وإصابة آخرين فى قصف للقوات التركية على بلدة جندريس بجنوب غربى مدنية عفرين السورية.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن فصائل المعارضة المدعومة من أنقرة سيطرت على خمس قرى ومعسكر تدريب تابع للأكراد بشمال وغرب عفرين بعد اشتباكات مع المسلحين الأكراد، وفى المقابل، أشار المرصد إلى تمكن وحدات حماية الشعب الكرد من تدمير عربة لقوات الجيش التركى، لافتا إلى مقتل 3 أشخاص فى قصف للأكراد على بلدة مارع بريف حلب.

وفى سياق آخر، أفاد ناشطون سوريون، بأن طائرات التحالف الدولى قصفت مواقع يسيطر عليها تنظيم "داعش" فى ريف دير الزور الشرقى، وقال الناشطون، "إن عددا من مسلحى التنظيم من بينهم ألمانى استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن بعد محاصرتهم عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، كما تمكنت القوات من الاستيلاء على سيارتين مصفحتين"، من ناحية أخرى، أشار الناشطون إلى اندلاع اشتباكات بين القوات السورية ومسلحى التنظيم فى ريف البوكمال عند الحدود مع العراق.