مقتل اثنين فى إطلاق نار بمدينة زيورخ السويسرية

مقتل اثنين فى إطلاق نار بمدينة زيورخ السويسريةالجمعة، 23 فبراير 2018 05:12 م
الشرطة السويسرية
زوريخ (رويترز)
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قالت الشرطة السويسرية إن شخصين قتلا فى حادث فى وسط مدينة زيورخ اليوم الجمعة.
ولم تذكر الشرطة تفاصيل لكنها قالت إن الموقف تحت السيطرة ولا خطر على الجمهور.
وقالت الشرطة إنه لا يوجد ما يشير إلى صلة بين الحادث والإرهاب.
وفى وقت سابق ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين أصيبا بالرصاص قرب محطة القطارات الرئيسية فى المدينة وهى العاصمة المالية لسويسرا.
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