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مطار القاهرة يشهد انطلاق 242 رحلة دولية وداخلية خلال 24 ساعة

الجمعة، 23 فبراير 2018 02:18 ص
مطار القاهرة يشهد انطلاق 242 رحلة دولية وداخلية خلال 24 ساعة مطار القاهرة الدولى




كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال ال 24 ساعة الماضية انطلاق 242 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل نحو 19 ألف راكب من مختلف الجنسيات. 
 
وأفاد مصدر ملاحى أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 104 رحلة دولية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت كافة رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى ليوم الخميس انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. 
 
 
 

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