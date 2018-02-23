مصرع عروس خنقا داخل غرفة نومها بعد اندلاع حريق بشقتها فى الدقهلية

لقيت عروس مصرعها خنقا داخل غرفة نومها بقرية كفر العنانية التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية كفر العنانية.

انتقلت قوات الحماية المدنية والرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق شب بشقة سكنية بالطابق الثانى فى منزل مكون من طابقين بمنزل "مصطفى ا"، وبدأ الحريق داخل غرفة نوم، وتبين وفاة "أميرة ح ا" 24 سنة ربة منزل، بسبب الحريق.

وقال شهود عيان، إنهم فوجئوا بالحريق، ولم تصدر أى أصوات استغاثة من المتوفية أو من أهل المنزل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وقررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لفحص مكان الحريق، وعرض الجثة على الطبيب الشرعى، والذى أشار إلى أن الوفاة نتيجة الاختناق.