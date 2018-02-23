مصرع شخصين فى تصادم قطار بدراجة بخارية بدشنا

جثه-ارشيفية
قنا - هند المغربي
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لقي شخصان مصرعهما بعد أن دهسهما قطار خلال مرورهما على شريط السكك الحديدية بمركز دشنا شمال محافظة قنا اثناء استقلالهما دراجة بخارية.
وقال مصدر بصحة قنا أن مرفق اسعاف قنا تلقي بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة بخارية بمركز دشنا مما أسفر عن مصرع شخصين تم الدفع بسيارات الاسعاف باشراف الدكتور خالد يوسف مدير المرفق ونقل الضحايا الي مشرحه مستشفي دشنا المركزي فيما تم اخطار الاجهزة الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.
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