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الجمعة، 23 فبراير 2018 06:32 م
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مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بمدينة ببا جنوب بنى سويف

الجمعة، 23 فبراير 2018 02:30 م
مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بمدينة ببا جنوب بنى سويف جثة - أرشيفية




بنى سويف - هانى فتحى
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لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف.
 
 
استقبل مستشفى ببا المركزى "مينا عماد وهبة" 30 سنة، مقيم بمدينة ببا، جثة هامدة، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان كوبرى فابريقة أثناء العبور للجهة الأخرى، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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