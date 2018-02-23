مصرع ربة منزل أصيبت بحالة إعياء عقب مشادة كلامية مع جيرانها بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

لقيت ربة منزل مصرعها، لإصابتها بحالة إعياء عقب مشادة كلامية مع أحد الجيران، بسبب خلافات الجيرة بإحدى قرى الحامول بكفر الشيخ.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز الحامول، بوصول "هدى ى أ" 55 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية غرب تيرة، مصابة بحالة إعياء شديدة، لمستشفى الحامول المركزة، وتوفيت فور وصولها، وتم إيداعها ثلاجة المستشفى.

وبسؤال زوجها "رمضان. ع .ج" 57 سنة، عامل مقيم بنفس القرية، أقر بحدوث الوفاة عقب مشادة كلامية بينها وبين جارهم "م ص ع" 43 سنة، عامل، لوجود خلافات بسبب الجيرة، ولأنها مصابة بمرض السكر والضغط، انتابتها حالة إعياء شديدة أدت لوفاتها، ولم يتهم أحدًا.

وبفحصها من قبل مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة ذبحة صدرية، أدت لهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، وتوقف عضلة القلب، ولا توجد إصابات ظاهرة أو شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1051 لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة.