video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 فبراير 2018 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل أصيبت بحالة إعياء عقب مشادة كلامية مع جيرانها بكفر الشيخ

الجمعة، 23 فبراير 2018 03:03 م
مصرع ربة منزل أصيبت بحالة إعياء عقب مشادة كلامية مع جيرانها بكفر الشيخ اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ




كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

لقيت ربة منزل مصرعها، لإصابتها بحالة إعياء عقب مشادة كلامية مع أحد الجيران، بسبب خلافات الجيرة بإحدى قرى الحامول بكفر الشيخ.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز الحامول، بوصول "هدى ى أ" 55 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية غرب تيرة، مصابة بحالة إعياء شديدة، لمستشفى الحامول المركزة، وتوفيت فور وصولها، وتم إيداعها ثلاجة المستشفى.

وبسؤال زوجها "رمضان. ع .ج" 57 سنة، عامل مقيم بنفس القرية، أقر بحدوث الوفاة عقب مشادة كلامية بينها وبين جارهم "م ص ع" 43 سنة، عامل، لوجود خلافات بسبب الجيرة، ولأنها مصابة بمرض السكر والضغط، انتابتها حالة إعياء شديدة أدت لوفاتها، ولم يتهم أحدًا.

وبفحصها من قبل مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة ذبحة صدرية، أدت لهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، وتوقف عضلة القلب، ولا توجد إصابات ظاهرة أو شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1051 لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس طالبين 4 أيام لاتهامهما بقتل شاب فى مشاجرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ

اخبار مصر

احبار محافظه كفر الشيخ

اخبار الحوادث

نيابه عامه



لا تفوتك
أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة