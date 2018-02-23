مصدر بالشرطة العراقية: مقتل مدنى فى هجوم مسلح شمال بغداد

مصدر بالشرطة العراقية: مقتل مدنى فى هجوم مسلح شمال بغدادالجمعة، 23 فبراير 2018 06:44 م
القوات العراقية - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق
أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، بأن مدنيا قتل فى هجوم مسلح نفذه مجهولون شمالى بغداد.
وقال المصدر، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، "إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار من أسلحتهم الكاتمة للصوت بإتجاه مدنى أثناء مروره فى منطقة (حى أور) شمالى بغداد؛ ما أسفر عن مقتله فى الحال، فيما هرب المسلحون إلى جهة مجهولة".
وأضاف المصدر أن قوة أمنية قامت بنقل جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف هوية الجناة.
إضافة تعليق
عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر
دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة