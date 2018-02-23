مصدر بالشرطة العراقية: مقتل مدنى فى هجوم مسلح شمال بغداد





(أ ش أ)

أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، بأن مدنيا قتل فى هجوم مسلح نفذه مجهولون شمالى بغداد.

وقال المصدر، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، "إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار من أسلحتهم الكاتمة للصوت بإتجاه مدنى أثناء مروره فى منطقة (حى أور) شمالى بغداد؛ ما أسفر عن مقتله فى الحال، فيما هرب المسلحون إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن قوة أمنية قامت بنقل جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف هوية الجناة.