مستشار وزيرة السياحة: فرض 2000 ريال رسوم على مكررى العمرة غير قانونى

مستشار وزيرة السياحة: فرض 2000 ريال رسوم على مكررى العمرة غير قانونىالجمعة، 23 فبراير 2018 05:52 م
الدكتور خالد المناوى مستشار وزيرة السياحة
كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق
أكد الدكتور خالد المناوى، مستشار وزيرة السياحة، أن فرض أى رسوم على المعتمر سواء متكرر أو غير متكرر، إجراء غير قانونى، جاء ذلك على خلفية إدراج بند بضوابط رحلات العمرة ، بفرض رسوم على المعتمرين والبالغ قدرها 2000 ريال أى ما يعادل 10 آلاف جنيه، لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 أعوام ماضية، وفى حال تكرار العمرة فى نفس العام الجارى يسدد 3000 ريال أو ما يعادل 15 ألف جنيه فى حساب " تدبير العملة لمكررى العمرة" بالبنك المركزى.
وقال " المناوى" فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" إن المواطن من حقه السفر لأداء مناسك العمرة أكثر من مرة وفقا لإمكانياته المادية، لافتا إلى أنه من الأولى فرض رسوم على المسافرين لقضاء عطلاتهم فى باريس أو أى دولة أجنبية، أو المواطنين المسافرين لكأس العالم فى روسيا ، فجميعها رحلات ترفيهية.
واقترح مستشار وزيرة السياحة، أن تفرض ضرائب على تذاكر السفر للخارج لتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وتصب حصيلتها فى اقتصاد الدولة، قائلا : أرفض الإساءة للدولة باسم تدبير العملة لشريحة لا تتعدى 1.3 من أعداد المعتمرين العام الماضى.
وطالب " المناوى" من رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة الذين يمثلون القطاع الخاص ، باتخاذ موقف ايجابى تجاه هذا الموضوع، مشددا على ضرورة الاستماع لصوت العقل، وأن تقوم اللجنة بواجبها فى إيصال رؤية القطاع الرافض لتطبيق هذه الرسوم للجهة الإدارية " وزارة السياحة"، مؤكدا أنه على علم أن أعضاء اللجنة غير مقتنعين بفرض هذه الرسوم.
إضافة تعليق
عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر
دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
م نبيل
ونعم الرئ
جزاك الله خير يا دكتور كلام رائع وفكر محترم من رجل مازال بالخدمة ويقول رأية بصراحة --- جزاكم الله خيرا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
دي زيادة في رسوم التأشيرة من المملكة اصلا
راجعوا قرارات المملكة الجديدة الخاصة باصدار التاشيرات و رسوم العبور داخل اراضي المملكة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد ناجى
بارك الله فيك يادكتور
اشكر هذا المستشار الجريء الذى قال كلمة الحق. بارك الله فيك يادكتور. ويارب كل المسؤولين يبقى عندهم الشجاعه والشفافية علشان صالح بلدنا
عدد الردود 0
بواسطة:
Raafat
قد خاب من استشار المستشار
ان كان ده رأى المستشار لوزيرة السياحية --- اذن على ماذا تم تعينه مستشار لها وفى اى المواضيع يستشار هذا المستشار --- يبدوا ان وظيفة المستشار هى ابداء الرأى لكى يتم تنفيذ عكسه --- بخصوص الراى الصواب ارى ان ما قامت به الوزارة تصرف سليم حتى لا تتسرب العملات الاجنبية بواسطة ناس دون ناس اخرين لان نقص العملات الاجنبية ينعكس اثاره السلبية على الجميع فى زيادة اسعار ما يتم استيراده فى ظل عملات شحيحة ---- ماذا لو اصدرت الحكومة قرار بمنع استيراد جميع السلع التى لها مثيل محلى فهذا سيشجع على زيادة السلع المنتجة محليا لسد حاجات السوق منها مع التأكيد على مراقبة الاسعار وتشديد العقوبات على المخالفين