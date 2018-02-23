مستشار بالديوان الملكى السعودى: المقاطعة أثبتت ما ينكره ساسة قطر





كتب هيثم سلامة

كشف سعود القحطانى، المستشار فى الديوان الملكى السعودى، أن المقاطعة اثبتت ما ينكره ساسة قطر، من عمق العلاقة والتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أنهم الآن يتجرعون مرارة الحساب، فتميم ووزير خارجيته يجوبون العالم طلبًا للوساطة والشفاعة.

وكتب سعود القحطانى، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "سبق وأن قال سمو ولى العهد: مشكلة قطر صغيرة جدًا جدًا جدًا، مشكلة قطر لا تشغل بال السياسة السعودية ولا باقى دول المقاطعة، بينما هم لا هم لهم إلا رفع المقاطعة ومسامحة الكبار لهم، تميم ووزير خارجيته جابوا أنحاء الأرض طلبًا للوساطة والشفاعة وكان الجواب: قطر صغيرة جدًا جدًا جدًا".

وأضاف القحطانى قائلاً :"ما كان ينكره ساسة قطر أثبتت المقاطعة صحته، يقولون لا علاقة لنا بجماعة الإخوان، فكشفت الأزمة للعالم أجمع عمق العلاقة والتنسيق بينهما.. حلفوا الإيمان المغلظ أن لا علاقة لهم بإعلام الظل ولا بمن يسمونهم المعارضة فكشفت الأزمة كذبهم ونفاق سياستهم. حبل الكذب قصير. وهاهم يتجرعون مرارة الحساب".

واستكمل قائلاً :"نعم يحزننا فراق أهلنا هناك بسبب سياسة السلطة القطرية الرعناء، ولكن هذا أخف الضررين فى نهاية المطاف..لا نأمن خيانة وغدر تنظيم الحمدين. لو لم يكن إلا إدخالهم للإرهابيين للسعودية بإثباتات هوية قطرية لكفى".