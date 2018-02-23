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الجمعة، 23 فبراير 2018 08:46 م
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"مستثمرى أكتوبر" تنظم مؤتمرا جماهيريا الثلاثاء لحشد المواطنين بانتخابات الرئاسة

الجمعة، 23 فبراير 2018 08:02 م
"مستثمرى أكتوبر" تنظم مؤتمرا جماهيريا الثلاثاء لحشد المواطنين بانتخابات الرئاسة محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين ورئيس لجنة تنمية سيناء




كتب هانى الحوتى
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تنظم جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بالتعاون مع ائتلاف دعم مصر، وذلك لحشد التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع انعقادها الشهر المقبل.

 

ويشارك بالمؤتمر كافة مستثمرى المنطقة الصناعة بمدينة السادس من أكتوبر، وعدد من نواب المدينة ورئيس ائتلاف دعم مصر واتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدى، كما يشارك عدد كبير من العاملين بالمنطقة الصناعية بالمؤتمر.

 

وتعتزم جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، مخاطبة الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية، بتخصيص لجان للمغتربين بالمنطقة الصناعية للسماح للعاملين المغتربين بالتصويت فى الانتخابات بعد تسجيل أسمائهم، كما تعتزم منح العاملين إما إجازة نصف يوم أو تخفيض ساعات العمل لمدة ساعتين لكى يشاركوا فى الانتخابات، بالإضافة إلى تخصيص أتوبيسات لنقل العمال وأهالى المدينة إلى مقار الاقتراع دون مقابل.

 


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دعم السيسي

انتخابات الرئاسة

المناطق الصناعية



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